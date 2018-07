Afscheidnemend officier luidt alarmbel: "Ons leger loopt leeg" Yannick De Spiegeleir

25 juli 2018

06u00 0 De Krant Stop de besparingen bij Defensie om de massale exodus van jonge militairen een halt toe te roepen. Met die boodschap publiceert uittredend officier Michael Rummens (35) een veelgelezen open brief.

Een gebrek aan munitie voor dagdagelijkse trainingen. Kantoren die slechts 1 uur verwarmd worden omdat de stookkosten anders niet betaald kunnen worden. Als officier je eigen kamer moeten huren als je naar de andere kant van het land moet verhuizen voor een driejarige opdracht. In zijn open brief 'Waarom ik (en zoveel andere jongeren) mijn droomjob bij Defensie verlaat' haalt Michael Rummens enkele pijnlijke voorbeelden aan die een rechtstreeks gevolg zijn van de opeenvolgende besparingsrondes bij Defensie. Zijn aanklacht werd op anderhalve dag 20.000 keer gelezen en oogstte flink wat bijval bij (gewezen) militairen.

Eer

Rummens, die maandag zijn laatste dag in uniform beleefde, ruilt zijn functie als legerofficier voor een job in de veiligheidssector. De man heeft er nochtans een mooi parcours opzitten bij onze krijgsmacht - met buitenlandse missies in Afghanistan, Congo en Mali. "Twee maal had ik de eer om commandant te zijn van een eenheid tijdens een buitenlandse operatie. Ik heb fantastische kansen gekregen."

Toch trekt hij teleurgesteld de deur van het leger achter zich dicht om elders een carrière uit te bouwen. "Het is zeker niet mijn bedoeling om na te trappen naar mijn vorige werkgever, noch naar het ministerie van Defensie. Zij zijn ook slachtoffer van de onderfinanciering van hun departement", beklemtoont Rummens. De ex-militair is de aanhoudende besparingen zat en hij is niet de enige. "Heel wat kaderleden en soldaten van mijn generatie verlaten Defensie. Dat is uiteraard niet nieuw, maar het tempo van deze 'braindrain' is alarmerend." Van de acht officieren die mijn bataljon verlieten - ook voor overplaatsingen binnen defensie - werden er slechts twee vervangen. De krapte op de arbeidsmarkt kan zeker één van de oorzaken zijn, maar is zeker niet de volledige verklaring. De laatste jaren zijn besparingen de enige zekerheid bij het leger en als de toekomstperspectieven voor jongeren niet veranderen, zal de uittocht blijven aanhouden." Op het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ontkennen ze niet dat het Belgische leger een uitdaging wacht om aantrekkelijk te blijven voor jongeren. "Na de besparingsrondes uit het verleden komen we van ver, maar in zijn strategische visie voor het leger voorziet de minister een budget van 9,2 miljard euro. En recenter werden ook 200 miljoen euro aan investeringen goedgekeurd in materieel zoals munitie", schetst Laurence Mortier, woordvoerder van minister Vandeput. Volgens zijn kabinet doet Defensie ook inspanningen om een job bij het leger aantrekkelijker te maken voor jongeren. "Momenteel loopt er een proefproject om de basisopleiding van 10 à 12 weken dichter bij huis aan te bieden. Naast de locaties in Leopoldsburg en Aarlen kunnen jongeren vanaf dit jaar ook een opleiding volgen in Brasschaat, Spa of Marche-les-Dames en tegen volgend jaar wordt het aantal locaties mogelijk nog uitgebreid. Ook kleine maatregelen kunnen helpen. Zo voorzien we betere wifi in opleidingscentra en heeft Defensie een professioneel communicatiebureau onder de arm genomen dat promotiefilmpjes maakt over werken bij het leger."

Pieken

Bij Defensie zelf wensen ze niet te reageren op de open brief van Rummens. Wel zeggen ze dat wie op zoek is naar een job de komende jaren wel aan het juiste adres is bij het Belgisch leger. "Dit jaar zoeken we in totaal 1.570 nieuwe militairen. Dat zijn 35 procent meer vacatures dan vorig jaar. Volgens de prognoses zal het aantal vacatures de komende jaren enkel stijgen, met pieken tot 2.100 per jaar."