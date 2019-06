Exclusief voor abonnees Afscheid van Zeler 01 juni 2019

Het definitieve einde. Recordinternational Aline Zeler (35, 109 caps) speelt tegen Thailand haar laatste wedstrijd. Bij PSV had Zeler dat al gedaan en eigenlijk had ze ook de Red Flames al uitgewuifd, maar om haar nu nog een afscheid van het Belgische publiek te gunnen, selecteerde bondscoach Ives Serneels zijn voormalige aanvoerster voor de interland in Leuven. "Als speelster en als mens is Aline een voorbeeld voor elk meisje dat voetbalt of wil voetballen", aldus Serneels. Zeler krijgt een eerbetoon voor de aftrap, ze zal normaal gezien ook in de basis starten. (PJC)