Afscheid van tante 71 TERRY VAN GINDEREN 19 december 2018

Het overlijden van Tante Terry op 30 januari katapulteerde veertigers en vijftigers terug naar hun kindertijd. Van 1961 tot 1979 presenteerde Esther Verbeeck 'Klein, Klein Kleuterke' op de openbare omroep, toen nog de enige Vlaamse zender. "Papaatje, die zal slaan", waarschuwde ze in de begintune, en elk kind zong vrolijk mee. De naam Terry koos ze omdat haar bazen Esther te Frans vonden klinken. Het was een knipoog naar een personage uit de allereerste film die ze in 1953 als omroepster aankondigde, 'On The Waterfront'. Ze was toen, op haar 24ste, een WAG avant la lettre, want getrouwd met Jos Van Ginderen, sterverdediger bij Antwerp. Na haar ontslag bij de BRT in 1979 ging Terry Van Ginderen, zoals ze zich liet noemen, als pr-vrouw aan de slag. Ze werkte ook nog mee aan VTM-programma's en bleef tot haar overlijden modeshows presenteren en optreden voor bejaarden. Tante Terry werd 86.

