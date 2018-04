Afscheid van legendarisch werkpaard C-130: "Levende kippen of zakken vol geld, je kan er alles mee droppen" Redactie

06 april 2018

00u00 3 De Krant Het Belgische leger gaat zijn legendarische werkpaard vervangen: de C-130 Hercules ruimt plaats voor de Airbus A400M Atlas. Het toestel werd 45 jaar lang voor álles ingezet: van het droppen van levende kippen tot het uitvoeren van geheime geldtransporten.

Somalië, begin jaren 90. Belgische special forces zitten achter de linies van Somalische rebellen en moeten voedsel krijgen. "Ze waren het beu dat alle etenswaren meteen bedierven door de extreme warmte", vertelt Eddy Vercruysse, 59 en adjudant-majoor op rust. "Lévende kippen, vroegen ze. Bon, wij naar de markt van Mombassa, waar we een tiental levende kippen kochten. Natuurlijk konden we die niet zomaar uit de C-130 gooien. Van een parachute hebben we dan kleine valschermen gemaakt en uit het leer sneden we harnasjes voor de kippen. Alles werd getest vanop het dak van ons hotel. Je had de gezichten van die andere gasten moeten zien. Maar alle kippen hebben de test overleefd."

Eddy's ogen blinken wanneer hij over zijn favoriete missie met de C-130 Hercules spreekt. Meer dan 20 jaar heeft hij er de wereld mee rondgevlogen. Van elke vlucht heeft hij foto's gemaakt en die verzamelt hij in tientallen fotoalbums. "In al die jaren is er niets aan het chassis veranderd. Dit toestel is zo sterk en krachtig. Niet te verbazen dat het zo lang meegaat."

