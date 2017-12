Afscheid van Endeavour Morse 00u00 0

Het is alweer de laatste aflevering van 'Endeavour' vanavond, de prequel van de legendarische reeks 'Inspector Morse'. Na een mysterieuze vondst pikken Endeavour (foto) - de jonge Morse - en Thursday de draad op van een vijf jaar oude verdwijningszaak in Bramford. Ze ondervragen de bewoners en leggen de link met een heidens oogstfeest, dat elk jaar wordt gevierd in het stadje. Het onderzoek leidt naar een kerncentrale waar op de dag van het feest een nieuwe reactor in werking zal treden. Al snel blijkt dat er meer aan de hand is en dat Endeavour en Thursday de handen in elkaar moeten slaan om Oxford te behoeden voor een nucleaire ramp. Vanaf volgende week serveert Eén op vrijdag een nieuwe Britse miniserie. 'And Then There Were None' is een adaptie van het 'Tien kleine negertjes'-verhaal van Agatha Christie. (ARo)

