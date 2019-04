Exclusief voor abonnees Afscheid van de keizer van de zesdaagses Patrick Sercu (1944-2019) 20 april 2019

Zesdaagsekeizer Patrick Sercu (74) is gistermiddag overleden. "Hij zou in juni 75 jaar worden. Zijn gezondheid was al enkele jaren onstabiel en is de laatste weken fel achteruitgegaan", aldus zijn zoon Christophe. Sercu won in zijn twintigjarige carrière liefst 88 zesdaagsen, wat nog altijd een record is. Als amateur veroverde hij op de Olympische Spelen van 1964 in Tokio goud op de 1.000 meter. Later werd hij nog twee keer wereldkampioen in de zuivere sprint bij de profs. Ook op de weg was de West-Vlaming succesvol: hij won 13 etappes in de Giro en 6 in de Tour. In 1974 veroverde hij bovendien de groene trui. De wielerwereld verkeert in rouw. Eddy Merckx heeft het over een "grote meneer": "Hij is de snelste renner met wie ik ooit heb gekoerst. Zonder twijfel." De uitvaart zal plaatsvinden in zeer beperkte kring. (SSL)

