Afscheid van clubicoon Köteles 10 februari 2018

Voor de aftrap tegen Zulte Waregem werd ex-doelman László Köteles in de bloemetjes gezet. Het contract van de 33-jarige Hongaar werd onlangs ontbonden. Köteles speelde 191 wedstrijden voor Genk. In 2011 werd hij kampioen met KRC, twee jaar later won hij de beker. (KDZ)