Exclusief voor abonnees Afscheid Ricksen, Buffel draagt kist 26 september 2019

00u00 0

Gisteren werd in Glasgow afscheid genomen van Fernando Ricksen. De Nederlandse ex-voetballer overleed vorige week na een lange strijd tegen ALS. De begrafenisstoet passeerde onder meer aan het Ibrox-stadion waar Ricksen enorm populair was toen hij voor Glasgow Rangers voetbalde. Ook Thomas Buffel woonde de plechtigheid bij. Onze landgenoot droeg de kist toen binnen in de kerk. (VDVJ)