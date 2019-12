Exclusief voor abonnees Afscheid met bloemen (en regen) 20 december 2019

Net geen 20 jaar na haar eerste verschijning, heeft Jill Peeters (44) gisteravond afscheid genomen van VTM én de kijker. Helaas kon ze tijdens haar laatste weerpraatje geen zonnige boodschap brengen, maar stelde ze vooral veel regen in het vooruitzicht. Toch was het boeket bloemen dat ze kreeg uit handen van collega's Frank Duboccage en David Dehenauw méér dan verdiend. Net als de plaats die u, beste lezer, haar gunde in onze lijst met 'De 100 Belgen van 2019'.

