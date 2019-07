Exclusief voor abonnees Afrikamuseum Professor PI 13 juli 2019

00u00 0

Het vernieuwde Afrikamuseum is een bezoekje waard, zo luidt het. Dat geldt misschien voor de toiletten in het nieuwe toegangsgebouw, die speciale aanduidingen hebben voor transgenders. Hoewel, misschien nemen de transgenders er juist aanstoot aan, want de afzonderlijke aanduiding suggereert dat ze geen volwaardige mannen of vrouwen zijn. De liften daarentegen hebben alleen aanduidingen voor mannen en vrouwen, zodat de transgenders de trap op moeten, als men de logica van de aanduidingen wil respecteren.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis