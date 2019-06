Exclusief voor abonnees Afrikaans masker van 300.000 euro gestolen bij Christie's 18 juni 2019

Bij het veilinghuis Christie's in Parijs is een man ervandoor gegaan met een Afrikaans masker waarvan de waarde wordt geschat op 300.000 euro. Na de diefstal stapte de man rustig weg. In november 2017 stapte een man op dezelfde manier een galerij in het centrum van de Franse hoofdstad binnen en vertrok met een bronzen sculptuur van Fernando Botero ter waarde van 425.000 euro. De politie pakte hem twee weken later op. Hij werd er ook van verdacht een pre-Colombiaans beeld gestolen te hebben in een andere Parijse galerij. Tijdens een salon op de Champs-Elysées zou hij in oktober 2017 dan weer een bronzen beeld van Alberto Giacometti ontvreemd hebben.