Afrika-kenner Peter Verlinden in gesprek met drie missionarissen 08 november 2019

Voormalig VRT-journalist en Afrika-kenner Peter Verlinden gaat op 16 november in het Mercatormuseum in Sint-Niklaas in gesprek met drie missionarissen. Zij getuigen over hun jarenlange inzet in Congo, in het kader van de lopende expo 'Missie à la carte' in het museum.

