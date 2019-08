Exclusief voor abonnees AfricaMuseum Tervuren voert ethische code in Na 'fout feestje' vorig weekend 09 augustus 2019

Het AfricaMuseum in Tervuren voert een ethische code in voor publieke activiteiten in het museum of park, zodat organisatoren het Afrikaanse continent voortaan met respect behandelen. Dat zegt directeur Guido Gryseels nadat de Afrohouseparty in het park van afgelopen zondag negatieve reacties opriep. Gryseels stoorde zich aan clichématige facetten van de organisatie. "Zo konden de doodshoofden op het podium écht niet door de beugel. En dat er een man rondliep met een zwart geschminkt gezicht (foto), is gewoon dom. Ook de oproep van de organisatoren om met aangepaste Afrikaanse kledij te komen, vonden wij een brug te ver", aldus Gryseels. Om dergelijke toestanden te vermijden, bereidt Gryseels momenteel een ethische code voor die van toepassing zal zijn bij komende events.

