Africa Cup 25 maart 2019

De Africa Cup in Egypte komende zomer zal wat Oostends kleuren. Voormalig Belgisch jeugdinternational Igor Vetokele plaatste zich met Angola voor de eindronde. Het Guinee van Paul Put werd groepswinnaar in poule H. Ook Moussa Djenepo zal te bewonderen zijn in Egypte: hij scoorde voor Mali tegen Zuid-Soedan (3-0). Mbwana Samatta (Genk) stond niet aan het kanon, maar na 3-0 tegen Oeganda is voor Tanzania de kwalificatie binnen. Voorts mogen onder meer het 'Belgisch' getinte Congo, Tunesië, Egypte, Ghana, Nigeria en Marokko hun tickets boeken. (PJC)