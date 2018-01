Afrekeningen in drugsmilieu bereiken triest dieptepunt: kogel vliegt kamer van slapend baby'tje binnen Sander Bral

Op de vensterbank: enkele favoriete knuffels van een kindje van één jaar. In de muur: een kogelinslag. Dit is geen foto uit een ver buitenland, maar uit het Antwerpse Schilde.

Toen een geparkeerde wagen en een appartementsgebouw met vijf woningen in de nacht van dinsdag op woensdag onder vuur werden genomen, vloog een kogel tot in de kamer van het slapende kindje. Van de vier kogels die de woning binnenvlogen, versplinterde één het raam van de babykamer, ketste af tegen de muur en belandde in de deur. "De kogel vloog maar net boven het kinderbedje", zeggen de ouders. "Als ons zoontje op dat moment toevallig had rechtgestaan..."

Verschillende getuigen hoorden na de luide knallen twee autoportieren dichtslaan en zagen een wagen met volle vaart vertrekken in de richting van Turnhout. Volgens buurtbewoners gaat het om een afrekening of waarschuwing in het criminele milieu. Bij het parket van Antwerpen, dat de zaak onderzoekt, was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. (BSB)