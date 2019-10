Exclusief voor abonnees Aflevering 11, zege nummer 2? GOFFIN vs FEDERER 10 oktober 2019

Na een uurtje eenrichtingstennis en bij een 6-2, 3-0-stand zag David Goffin (ATP 14) zijn zieke tegenstander Mikhail Kukushkin (ATP 57) de handdoek werpen in de tweede ronde van het ATP 1.000-toernooi van Shanghai. Murw getikt door een alweer zeer zuiver tennissende Luikenaar. Uitkijken wordt het dan ook of een Goffin-in-vorm Roger Federer (ATP 3) van repliek kan dienen vandaag in ronde drie. Niet vergeten dat ruim een maand geleden de verwachtingen eveneens hooggespannen waren voor hun achtste finale op de US Open, maar dat de 28-jarige Luikenaar toen totaal niet thuis gaf en in drie sets werd weggeveegd door de 20-voudige grandslamwinnaar. Op de snelle ondergrond in Shanghai kan Goffin mogelijk nog eens een herhaling forceren van zijn enige zege in tien duels op de tien jaar oudere Zwitser. In 2017 won hij van Federer in de halve finale van de Masters in de O2 Arena van Londen. Het is opvallend hoe vaak de beste Belgische speler de laatste tijd verloor van een lid van de top drie. In zijn laatste tien toernooien gebeurde het liefst vijf keer. In zijn hele carrière wist Goffin trouwens telkens maar één keer van Djokovic, Nadal en Federer te winnen. Tijd om daar verandering in te brengen? (FDW)

