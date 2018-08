Afkoopsom van 60 miljoen voor diaby 22 augustus 2018

Zestig miljoen euro. Clubs die Abdoulay Diaby (27) bij Sporting Lissabon willen halen, moeten die som op tafel leggen. De Portugezen rondden gisteren de transfer van de Club Brugge-aanvaller af. Diaby tekende voor vijf seizoenen in Lissabon. "Dit is een mooie stap", sprak de Malinees, die in op Jan Breydel twee landstitels veroverde. (PJC)