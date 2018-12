Afkickcentra houden patiënt zo dicht mogelijk bij hun kroost: “Als mama afziet, is kind grootste steun” Steven Swinnen

08 december 2018

00u00 1 De Krant Kleine kinderen die hun dagen doorbrengen met hun moeder in een afkickcentrum. Het lijkt een schrijnend beeld en soms is het dat ook. Maar het mooie is - volgens de begeleiders bij vzw Adic - dat het net de kinderen zijn die de grote motivatie vormen voor mama om er weer bovenop te komen. "Elke dag laten ze hun moeder beseffen: daarom doe ik het.”

Vroeger in het Zeemanshuis en nu in het fraai gerenoveerde voormalige stadsarchief van Antwerpen: de vzw Adic helpt ondertussen al zeven jaar moeders ontwennen samen met hun kinderen. Op één verdieping wonen tot vier mama's samen in een tijdelijke opvang, voor gemiddeld een maand of twee. Ze beschikken er over een ruime kamer, een keuken, een grote woonkamer en eigenlijk alles wat een jong gezin nodig heeft. Kinderen tot zes jaar mogen mama vergezellen. De kleintjes gaan overdag naar de crèche en wie al wat ouder is, kan terecht op de kleuterschool in de buurt.

"Grotere kinderen weghalen uit hun schoolomgeving is lastiger, maar als de mama uit Antwerpen is, hebben we dat ook al gedaan", zegt directrice Mieke Beirinckx.

