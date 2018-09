Afghaan steekt twee mensen neer in Amsterdam: "Mogelijk terreur" 01 september 2018

De steekpartij aan het Centraal Station van Amsterdam waarbij gistermiddag twee mensen zwaargewond raakten, had mogelijk een terroristisch motief. De verdachte is een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. "Met de Duitse autoriteiten is intensief contact over de achtergrond van de verdachte", klinkt het. "Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen."