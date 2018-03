Afghaan noemt zoontje Donald Trump (en dat was écht geen goed idee) 16 maart 2018

In Afghanistan loopt een kindje rond dat luistert naar de naam Donald Trump. Toen Sayed Assadullahs vrouw op 3 september 2016 beviel, had de baby blond haar. Het stond als een paal boven water dat hij vernoemd zou worden naar de Amerikaanse leider: papa Sayed had alle verhalen over de (toen nog) zakenman gelezen en noemde zich een grote fan. Mama Jamila kon niet anders dan zich daar bij neerleggen. Het gezin hoopte dat mini-Trump hen geluk zou brengen. Maar achttien maanden later is het gezin van de roze wolk gevallen. Sayed moest met zijn gezin verhuizen naar hoofdstad Kaboel. Zijn familie en dorpsgenoten konden het maar niet slikken dat de baby de naam van een ongelovige had gekregen. De overheid dreigde er zelfs mee Sayed over te leveren aan de inlichtingendiensten. (FT)

