Afghaan knijpt in vrouwenbillen: "Driften niet onder controle door ramadan" 16 november 2018

Een Afghaan (25) uit Lier riskeert 10 maanden cel met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid. Zijn slachtoffer was een minderjarige. "Hij kneep in haar achterste en achtervolgde haar", klonk het gisteren. "Eerst om zich te excuseren, nadien begon hij haar te zoenen. Het meisje kon vluchten, maar niet voor hij haar nog in de schaamstreek greep." Beklaagde gaf de feiten toe. Zijn advocaat vroeg een werkstraf en om rekening te houden met de culturele achtergrond. "Hij had zijn driften niet onder controle door de ramadan", klonk het. "Hij moet zich aan een nieuwe wereld aanpassen,maar dat vergt tijd." (TVDZM)