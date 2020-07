Exclusief voor abonnees Afgelopen maand was wereldwijd warmste juni ooit 08 juli 2020

Juni 2020 evenaart juni 2019 als wereldwijd de warmste junimaand ooit. Dat maakte de Copernicusdienst voor klimaatverandering bekend. Het Europese agentschap waarschuwt daarnaast voor de extreme temperaturen in Siberië. De temperatuur lag er vorige maand liefst 10°C hoger dan het gemiddelde. Zo werd op 20 juni een maximumtemperatuur van 38°C gemeten in een meetstation in Verchojansk, een mogelijk record voor de noordpoolcirkel. Verchojansk is een stad van extreme temperatuurverschillen: op het einde van de negentiende eeuw werd er tijdens de winter eens een minimumtemperatuur van -67,8°C gemeten. Volgens Copernicus is de hitte in Siberië te wijten aan meerdere factoren die op elkaar inwerken, zoals wind en een dun sneeuwtapijt. "Het is ongewoon dat West-Siberië tijdens de winter en lente al zo lang hogere temperaturen laat optekenen. Dit is zorgwekkend", verklaarde directeur Carlo Buontempo. Ook de bosbranden zijn volgens Copernicus verontrustend. "De immense branden hebben voor een uitstoot van 59 megaton CO2 in de atmosfeer gezorgd, tegenover 53 megaton in juni 2019." Gezien de huidige hitte en droogte lijkt de situatie bovendien niet meteen te zullen verbeteren, vrezen de experts.

