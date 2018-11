Afgeleide bestuurder botst op auto 26 november 2018

In de Sparrenhofstraat in Sint-Niklaas heeft een 30-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas vrijdagavond rond 22.40 uur een ongeval veroorzaakt nadat hij was afgeleid doordat hij met zijn radio bezig was. De bestuurder reed richting Vrouweneekhoekstraat. Ter hoogte van huisnummer 61 verloor hij de controle en reed hij tegen een reglementair geparkeerd voertuig. Niemand raakte gewond. (PKM)