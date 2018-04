Afgekoeld 23 april 2018

Tijdens de ochtend trekt er eerst nog een pak bewolking weg richting Duitsland. Daar kan nog wat lichte regen uit vallen, vooral in het oosten. Aan zee zitten ze al snel in de zon, en de opklaringen breiden zich uit naar het oosten. In de namiddag wordt het dan ook vrij zonnig met stapelwolken en overwegend droog weer. De maxima liggen rond 17 of 18 graden bij een matige westenwind. Aan zee en op de Ardense hoogten wordt het 14 tot 15 graden.

