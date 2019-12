Exclusief voor abonnees Afgang voor Man United tegen staartploeg 23 december 2019

Een stap vooruit, twee achteruit... Man United is zoals een beroemde processie. Regressie eerder dan progressie. Te verbazen hoefde het niet. De Mancunians passen zich doorgaans aan het niveau van de tegenstander aan: top in de toppers, abominabel tegen mindere goden. David De Gea blunderde niet voor het eerst - die is al even beste keeper af in de Premier League. Watford, nochtans aan een slecht seizoen bezig, profiteerde (2-0). United liet deze jaargang punten tegen Crystal Palace, West Ham, Newcastle, Bournemouth (verlies), Wolves, Arsenal, Liverpool, Everton, Sheffield United (gelijkspel). Ole Gunnar Solskjaer staat weer onder druk. United gaat de kerstperiode in met zijn laagste positionering sinds 1989 (achtste) en de langste reeks zonder clean sheet (sinds 1971). Club in transitie. (KTH)

