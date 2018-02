Affiche E3 Harelbeke braver door... Bart De Pauw 20 februari 2018

Het moest een sexy banner worden, de reuzenaffiche van E3 Harelbeke, maar de wielerbond en de sponsors wilden niets riskeren in deze tijden van #MeToo. En dus werd geopteerd voor 'Tom Boonen' - eigenlijk is het imitator Guga Baúl - op een steigerend stalen ros met cowboyhoed en revolver. Hij daagt zijn opvolgers uit: 'Wie wordt de Nieuwe Sheriff in het Texas van Vlaanderen', zoals de rijke regio wel eens wordt genoemd.

