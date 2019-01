Afdekzeil om veld speelklaar te krijgen 23 januari 2019

Wintermiserie bij KV Mechelen. Het veld Achter de Kazerne speelklaar krijgen voor de halve finale in de Croky Cup vanavond tegen Union is geen sinecure. De grasmat lag er bevroren bij gisteren - de veldverwarming liet het even afweten. En dus moest de club op zoek naar een oplossing. Een zwart afdekzeil, waarin warme lucht wordt geblazen, moet ervoor zorgen dat de grasmat ontdooit. Uiteindelijk werd het veld gisteren al goedgekeurd door de voetbalbond. Deze ochtend om 11 uur komt ook scheidsrechter Bram Van Driessche de Mechelse grasmat controleren. Hij beslist of het bekerduel tegen Union kan doorgaan. (ABD)

