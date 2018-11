Afbouw praktijkvakken 07 november 2018

00u00 0

Ik heb 40 jaar met veel enthousiasme in het secundair onderwijs lesgegeven. Decennialang werden en worden nog steeds hervormingen in het onderwijs doorgevoerd zonder enige inspraak van de basis, wat de beleidsmensen ook mogen beweren. Zij die beslissen over de 'hervormingen' hebben zelf dikwijls geen enkele feeling met de klas, maar willen zich toch op een of andere manier manifesteren, wat het resultaat ook mag zijn. De problemen in de klas mogen de leerkrachten oplossen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN