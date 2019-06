Exclusief voor abonnees Aerts verlengt bij Telenet-Fidea Lions 13 juni 2019

Belgisch kampioen veldrijden Toon Aerts (25) verlengde zijn contract bij Telenet-Fidea Lions tot eind 2022. "Ik voel me hier enorm goed en dat werpt zijn vruchten af. Ik kan met mijn eigen trainer werken, het klikt tussen de renners en de aanwezigheid van mijn broer Thijs is enorm belangrijk. Dit is de meest geschikte ploeg om mijn carrière verder uit te bouwen, want ik ben nog niet uitgekeken op het veldrijden." Aerts koerst sinds 2013 bij Telenet-Fidea Lions. (GVS)