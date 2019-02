Aerts sluit seizoen af met 31 podiumplaatsen 25 februari 2019

Zes zeges, negen tweede plaatsen en zestien derde plaatsen. Maakt samen 31 podiumplaatsen voor Belgisch kampioen en WB-winnaar Toon Aerts dit seizoen (zijn overwinning in de Cyclocross Masters in Waregem niet meegerekend). Zaterdag versloeg hij Meeusen nog in de Soudal GP Leuven, zondag legde hij in de Internationale Sluitingsprijs na een valpartij in de finale beslag op de tweede plaats (na Pauwels). (JDK)