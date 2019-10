Exclusief voor abonnees Aerts schenkt zichzelf verjaardagscadeau in Boom 21 oktober 2019

Winnen op zijn verjaardag, mooier wordt het niet voor Toon Aerts. Bij afwezigheid van Eli Iserbyt nam de Belgische kampioen zaterdag in de tweede Superprestige-manche in Boom de maat van Hermans en Pidcock. "Eindelijk", haalde de 26-jarige Kempenaar opgelucht adem. "Het leek alsof ik de voorbije weken nog niet echt op niveau was, omdat ik niet won. Maar ik deed wel altijd en overal mee voor het podium. Na de materiaalpech van Gieten heb ik een hele week gefrustreerd rondgelopen. Jammer dat ik al vroeg kostbare punten verloor in de Superprestige. Maar het maakt me wel alert en gemotiveerd voor de komende manches."

