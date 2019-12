Exclusief voor abonnees Aerts heeft gebroken rib 24 december 2019

Slecht nieuws voor Toon Aerts (26). De crosser van Telenet Baloise Lions heeft bij zijn val zondag in de cross in Namen een ribbreuk opgelopen. Het gaat om "een niet-verplaatste fractuur van een linkse rib", maar bijkomend onderzoek is nodig om uit te maken of donderdag starten in Heusden-Zolder medisch verantwoord is. Sowieso wordt het een heel moeilijk verhaal. "Dit is een heel pijnlijke blessure", zegt teamarts Jan Mathieu. "Het ziet er niet goed uit."

