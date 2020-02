Exclusief voor abonnees Aerts en Sweeck winnen laatste crossen 24 februari 2020

Toon Aerts en Laurens Sweeck zijn de laatste winnaars van de crosswinter. Aerts won zaterdag in Leuven, Sweeck was zondag de beste in Oostmalle. Geen van de twee wedstrijden kwam nog in aanmerking voor een klassement. Voor Aerts was het zaterdag zijn vierde overwinning van het seizoen. Sweeck won zijn zesde cross van de winter. Sweeck is ook de Belgische kampioen. (MG)

