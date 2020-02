Exclusief voor abonnees Aernouts wint in Dubai Belgisch onderonsje 08 februari 2020

00u00 0

TRIATLON

Tweede wedstrijd van het seizoen, eerste prijs voor Bart Aernouts (35). Na zijn vierde plaats in de 70.3-Ironman van Zuid-Afrika enkele weken geleden, was hij nu de beste op de halve afstand in Dubai. Hij haalde het in een Belgisch onderonsje na 1,9 km zwemmen, 90 km zwemmen en 21 km lopen van Pieter Heemeryck (30). Met zijn zege pakt Aernouts een ticket voor het WK 70.3 in Nieuw-Zeeland eind november. Het was z'n elfde zege in een Ironman op de halve afstand. (DMM)