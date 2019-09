Exclusief voor abonnees Aernouts 6de op WK Ironman 70.3 09 september 2019

00u00 0

Onze landgenoot Bart Aernouts pakte een knappe zesde plaats op het WK Ironman 70.3 in Nice. Frederik Van Lierde ontgoochelde met een 29ste plaats en Pieter Heemeryck moest opgeven. De Noor Gustav Iden pakte de zege. "Ik ben zeker tevreden met dit resultaat één maand voor Hawaï", zei Aernouts achteraf. "De snellere mannen hebben het hier gehaald. Hawaï is dubbel zo lang dus dat geeft wel vertrouwen. Vorig jaar was ik er tweede, ik heb nu de ambitie om mee te doen voor het hoogste."

