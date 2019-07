Exclusief voor abonnees Aernouts 4de in Roth: "Geen superdag" Triatlon 08 juli 2019

00u00 0

Hij was gekomen voor meer, maar viel net naast het podium. Bart Aernouts (35) werd vierde in de Challenge Roth, het hoofddoel van zijn eerste seizoenshelft. "Ik had geen superdag", bekende de triatleet na 8u04:48 wedstrijd. "Vooral in de marathon ben ik een beetje ontgoocheld. Ik kon nooit écht diep gaan en moest de hele dag 'werken'. Ik mankeerde wat frisheid. Nu is een vierde plaats zeker niet slecht." Na de zomer zet onze landgenoot alles op de Ironman in Hawaï. De concrete aanloop moet nog worden vastgelegd in samenspraak met coach Luc Van Lierde. "De vraag daarbij wordt of ik zal deelnemen aan het WK 70.3 in Nice. Ik ben geplaatst, dus ik kan starten. Wellicht komt er ook nog een iets regionalere wedstrijd bij in België. In september trek ik weer op hoogtestage naar Font Romeu in Zuid-Frankrijk. Er is zeker nog tijd om wat zaken te finetunen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis