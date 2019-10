Exclusief voor abonnees AEK schorst Vranjes voor een maand 30 oktober 2019

De geschiedenis herhaalt zichzelf. Volgens verschillende Griekse media zet AEK Athene Anderlecht-huurling Ognjen Vranjes een maand lang op non-actief. De voorzitter van AEK is woedend op de Bosniër. Vranjes misdroeg zich niet alleen tijdens een braspartij met enkele ploegmaats. Op zijn Instagram-pagina maakte hij ook ongepaste seksuele opmerkingen over een Servische zangeres. AEK-preses Melissianidis sprak hem toe in de kleedkamer: "Voetballers zijn voorbeelden voor de jonge kinderen die hen volgen op sociale media. Dit kan echt niet." (NVK)