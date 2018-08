AEK is een optie voor Karelis 30 augustus 2018

Nikos Karelis is - samen met nieuwkomer Fiolic - de enige Genkse kernspeler die op dit moment niet in Kopenhagen zit. Hij wil in de laatste dagen van de zomermercato een andere club vinden. AEK Athene zou mogelijk een uitweg kunnen bieden voor de Griekse spits van Genk. Voor Amine Khammas (19) werd al een oplossing gevonden, hij wordt verhuurd aan FC Den Bosch.