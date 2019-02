Aedifica wacht met kapitaalverhoging 21 februari 2019

Er is nog steeds geen witte rook over een kapitaalverhoging bij Aedifica. De schuldgraad bij de vastgoedgroep is opgelopen tot meer dan 59%, een pak boven de eigen norm van 50%. KBC Securities verwacht dat Aedifica 300 miljoen euro aan vers kapitaal zal ophalen. Intussen slaagt de groep er wel in om stijgende winsten te boeken. Tijdens de eerste jaarhelft van zijn boekjaar realiseerde Aedifica, dat vooral in zorgcentra investeert, een netto courante winst van 31,7 miljoen euro (+12%) dankzij de uitbreiding van de vastgoedportefeuille in Duitsland en Nederland. Aedifica zit daarmee op schema om een brutodividend van 2,80 euro per aandeel uit te betalen.

