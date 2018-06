Aedifica koopt vijf Duitse rustoorden 05 juni 2018

Aedifica heeft zijn portefeuille aan Duitse woonzorgcentra flink vergroot. De vastgoedgroep heeft een akkoord op zak om vier rustoorden over te nemen in Thüringen, Hessen en Nedersaksen. In totaal zijn die centra goed voor 321 wooneenheden. Voor de overname betaalt Aedifica 23 miljoen euro. Daarnaast legt Aedifica nog eens 16 miljoen euro op tafel om een nieuw rusthuis te bouwen in de deelstaat Thüringen. Daar komen 144 eenheden. In totaal zijn de vijf sites goed voor 465 bedden en een kostprijs van 39 miljoen euro. Aedifica rekent op een initieel brutohuurrendement van circa 6%. Sinds Aedifica in maart vorig jaar een kapitaalverhoging heeft doorgevoerd van 219 miljoen euro, heeft het bedrijf al voor 504 miljoen euro aan investeringen gedaan.

