Aedifica eind dit jaar verlost van appartementen 14 juli 2018

Aedifica verwacht dat zijn portefeuille aan appartementen tegen eind dit jaar verkocht zal zijn. De vastgoedgroep heeft de focus verlegd van residentieel vastgoed naar woonzorgcentra en splitst daarom de appartemententak af. Die is ondergebracht in de aparte vennootschap Immobe. Voor die poot heeft Aedifica al een kandidaat-koper. Het gaat om een internationale investeerder, die nog anoniem blijft. Die zal in een eerste fase 50% (min 1 aandeel) van de vennootschap in handen krijgen. Later zal dat opgetrokken worden tot maximaal 75% (min 1 aandeel). Over overnameprijzen geeft Aedifica geeft details, behalve dat de tak werd gewaardeerd met een premie van circa 7% op de waarde van de portefeuille.

