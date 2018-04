Advocaten Roy Larmit "Recht is geschied" 19 april 2018

"Recht is geschied." Joris Van Cauter, Frank Scheerlinck en Hanne Ollevier, advocaten van Franciscus 'Roy' Larmit, stapten tevreden de rechtbank buiten. "We zullen het vonnis eerst bespreken met onze cliënt voor we ons beraden over eventuele verdere stappen", klonk het nog voor de galerij. Maar het trio is tevreden met het resultaat en beroep lijkt uitgesloten. De advocaten zien de milde straf als een mooi resultaat voor hun aanpak: bekennen en niet dwarsliggen. Het Openbaar Ministerie had 24 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling gevorderd tegen de vierde beklaagde. Roy Larmit zit al bijna drie jaar vast en kan binnen goed twee jaar een aanvraag indienen om vroeger vrij te komen. (EV)