Advocaten mogen strafdossier kopiëren met smartphone 01 september 2018

Kopieën nemen uit een strafdossier met een smartphone of tablet is voortaan wettelijk mogelijk. Dat heeft de federale ministerraad gisteren beslist. Advocaten mochten door een nieuwe richtlijn van het college van hoven en rechtbanken enkel nog dossiers - die vaak honderden bladzijden tellen - ter plaatse overschrijven. Om foto's of digitale kopieën te nemen, was een wetswijziging nodig. Minister Geens was het daar niet mee eens, maar past de wet nu toch aan om alle verwarring te vermijden.