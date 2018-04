Advocaten mogen dossier niet meer scannen 26 april 2018

De Orde van Vlaamse Balies is misnoegd over een nieuwe richtlijn die stelt dat advocaten niet langer kopieën mogen maken van stukken uit lopende dossiers. Iets wat ze nu vaak deden met een handscanner of smartphone. "Jaren werd het gedoogd en nu mag het plots niet meer", sakkert de Orde. Op die manier wordt het voorbereiden van dossiers onbegonnen werk, zegt strafpleiter Johan Platteau. "Ze willen dat we notities nemen met pen en papier. Maar zie je ons al honderden pagina's met transcripties van getapte telefoongesprekken overschrijven? Advocaten worden op die manier monniken. Als we onze job nog naar behoren willen uitoefenen, zal dat onze cliënten een pak geld kosten. Zo creëer je een klassenjustitie." De Orde dringt bij het College van Hoven en Rechtbanken, dat de richtlijn opstelde, en bij bevoegd minister Koen Geens (CD&V) aan op een pragmatische oplossing. (BJM/KSN)

