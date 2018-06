Advocaten Guy Van Sande vragen weer bijkomend onderzoek 30 juni 2018

In de zaak tegen acteur Guy Van Sande (55) uit Edegem, die verdacht wordt van het verspreiden van kinderporno, is gisterochtend in de raadkamer in Veurne opnieuw bijkomend onderzoek gevraagd. Het is al de tweede keer dat zijn advocaten zo'n verzoekschrift neerleggen. De raadkamer moet beslissen of de zaak doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank. Het lijkt erop dat Van Sandes verdediging de zaak wil blijven rekken. Het is nu aan de onderzoeksrechter om binnen de 15 dagen te beslissen of hij ingaat op dat bijkomend onderzoek. Doet hij dat wel, dan kan de zaak alweer maanden vertraging oplopen. Doet hij dat niet, dan kunnen de advocaten tegen die beslissing beroep aantekenen bij de KI in Gent. De volgende raadkamer in Veurne staat gepland op 21 augustus. In tegenstelling tot vorige week daagden de acteur noch zijn advocaten op in de raadkamer. (JHM)

