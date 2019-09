Exclusief voor abonnees Advocate verduistert 200.000 euro van kwetsbare klanten 05 september 2019

Een advocate uit Grimbergen is veroordeeld tot een boete van 12.000 euro voor het verduisteren van minstens 200.000 euro. Dat geld was afkomstig van mensen die in een collectieve schuldenregeling zaten en van wie zij het afbetalingsplan moest behartigen. R.W. had tot 2012 honderden schuldbemiddelingsdossiers van mensen in nood - een pak werk, die ze niet gebolwerkt kreeg. Vooral op het vlak van administratie liep de advocate al snel achter de feiten aan. Bij 55 dossiers werden onregelmatigheden vastgesteld. Zo had ze geld van haar noodlijdende klanten overgeschreven op haar eigen rekeningen of in cash afgehaald. Er bleken ook veel documenten verdwenen te zijn, en over heel wat transacties kon ze geen uitleg geven. R.W. gaf toe "zware fouten" gemaakt te hebben. "Ik had zoveel dossiers en kon het niet meer aan. Ik had meer 'neen' moeten zeggen, maar ik bleef maar werken." "Dit zijn zeer zwaarwichtige feiten", sprak de rechter in het vonnis. "De beklaagde genoot een bijzonder vertrouwen en heeft dat misbruikt ten nadele van de zwaksten van de maatschappij. Daarom is een eenvoudige schuldigverklaring of een opschorting van straf niet aan de orde." (WHW)

