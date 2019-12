Advocate van AB Inbev-familie steelt 60 miljoen aan aandelen en vliegt de cel in Bjorn Maeckelbergh

12 december 2019

Een Belgische die werkte als raadgeefster van de tweede rijkste familie van ons land - de erfgenamen van bierreus AB InBev - heeft die schaamteloos bestolen. Het Zwitserse gerecht stuurt de 57-jarige advocate naar de gevangenis omdat ze voor bijna 60 miljoen euro aandelen stal. Via Zwitserse banken versluisde ze dat naar alle uithoeken van de wereld.

"Ik heb hard gewerkt. Mijn job was alles voor mij." Op het proces in Genève zei Farida C. het met veel emotie. Ze klonk strijdvaardig. De advocate noemde zich een slachtoffer van een verscheurde familie, voor wie ze werkte als financieel en juridisch raadgeefster. Volgens haar kreeg ze de aandelen van de schatrijke familie voor "geleverd werk". Patrice Bailo de Spoelberch - één van de erfgenamen en dus gedupeerde - viel net niet van zijn stoel. "Op een dag stond ze bij me thuis met zeven koffers vol documenten. Of ik enkele handtekeningen kon zetten? Ik snapte er niets van, maar tekende. Ik had een blind vertrouwen in haar."

Farida C. was een vertrouwelinge van Amicie de Spoelberch, burggravin en AB InBev-erfgename. Die trouwde in 2001 - toen ze al bijna 80 jaar was - met de vijftien jaar jongere Luka Bailo, een Serviër. Ze adopteerde ook zijn twee zonen: Patrice en Alexis. Hun vader stierf in 2004 aan kanker. Amicie de Spoelberch overleed vier jaar later.

Vervalst testament

Na de dood van Luka Bailo sleepte de familie de Spoelberch de advocate al een eerste keer voor de rechtbank in Luxemburg. Omdat ze het testament had vervalst - plots bleek dat advocate Farida C. de enige erfgename zou worden. Amicie de Spoelberch onterfde zogezegd dus de twee broers. De notaris vroeg voor alle zekerheid uitleg aan de burggravin. Die viel compleet uit de lucht.

Op het proces in Luxemburg kreeg Farida C. 30 maanden cel wegens oplichting. De vrouw, een moeder van drie kinderen, stond tegelijk ook terecht voor de diefstal van honderdduizenden aandelen van de biergigant. Aandelen aan toonder - zonder naam, dus. Wie ze bezit, is eigenaar. Op het ogenblik van de vermissing waren de papieren zo'n 25 miljoen euro waard. Vandaag: 60 miljoen euro. Maar op het proces in Luxemburg ging ze voor die feiten vrijuit. Zij had de waardepapieren die Patrice en Alexis zochten niet.

SwissLeaks

Maar toen kwam SwissLeaks: de gegevens van duizenden klanten van de private bank HSBC belandden op straat. Daaruit bleek dat de naam van Farida C. verbonden was aan een vehikel met bijna 40 miljoen euro. Aanvankelijk leek het daarbij te blijven en kwam er geen onderzoek. Tot enkele banken de vlucht vooruit namen: zowel Mirabaud, HSBC als Rothschild legden verklaringen af over mogelijke witwaspraktijken. Het was het startschot voor het gerecht voor een onderzoek naar de eigendommen van Farida C.

De Belgische werd op 5 juli 2017 opgepakt, op vakantie op een Grieks eiland. Ze zat er één week in een cel van de havenpolitie. Vervolgens verhuisde de advocate twee maanden naar een cel die haar - volgens haar klaagzang op het proces - deed denken aan het gevangenisdrama 'Midnight Express'. Ze werd uiteindelijk uitgeleverd aan Zwitserland en zat ook daar nog eens acht maanden in voorhechtenis.

Volgens het Zwitserse gerecht verdeelde Farida C. de buit van de familie de Spoelberch in zes delen over meerdere banken in Genève. Vervolgens versluisde ze twaalf jaar non-stop het geld, naar alle uithoeken van de wereld. Het onderzoek liep onder andere naar Panama, Puerto Rico, Singapore en Dubai. Farida C. werd veroordeeld tot 30 maanden cel - de helft met uitstel. Omdat ze al tien maanden in voorhechtenis zat, moet ze in Zwitserland niet terug naar de gevangenis. Luxemburg vraagt wel haar uitlevering. Ze moet daar nog negen maanden van haar eerdere veroordeling uitzitten.

Grote verleidingen

Het proces gaf ook een inkijk in het leven van de broers die door het huwelijk van hun vader plots steenrijk werden. De jongste broer schitterde door afwezigheid. De oudste gaf toe dat de verleidingen in hun gesloten wereldje soms groot zijn. Of in zijn geval: waren. Verleden tijd. "Ik gebruikte drie gram cocaïne per dag, dronk drie flessen rum en slikte slaappillen. We leefden in een parallelle wereld. Nu ben ik al vijf jaar clean."

Volgens Pierre de Preux - één van hun advocaten - zijn de broers tevreden met de uitspraak. Het Zwitserse gerecht nam alle eigendommen van Farida C. in beslag. Ze was al meer dan 80 miljoen euro waard. De familie de Spoelberch zal haar deel terugkrijgen.