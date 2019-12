Exclusief voor abonnees Advocate pluimt AB InBev-erfgenamen 12 december 2019

Een Belgische advocate is in Zwitserland veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan de helft effectief, omdat ze haar cliënten voor 60 miljoen euro oplichtte. Slachtoffers van dienst: de steenrijke erfgenamen van biergigant AB InBev. Farida C. (57) stond de familie de Spoelberch - de op één na rijkste van ons land - bij als financieel en juridisch adviseur. In plaats van hen te helpen, ging ze aan de haal met 815.000 'aandelen aan toonder'. Zonder naam dus. Wie de papieren in handen heeft, is de eigenaar. Op het ogenblik van de diefstal hadden de papieren een waarde van 25 miljoen euro. Vandaag is dat opgelopen tot 60 miljoen. Eerder werd Farida C. ook al veroordeeld in Luxemburg omdat ze een testament van de familie de Spoelberch vervalst had. Daarin liet ze vastleggen dat zijzelf de enige erfgename was. (BJM)

