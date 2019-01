Advocate pleit voor gratis bijstand slachtoffers 09 januari 2019

Advocate Chantal Van Den Bosch pleit voor een gratis advocaat voor slachtoffers van tienerpooiers. Zelf verdedigt ze zulke meisjes geregeld gratis. Toch ziet ze in de rechtbank nog steeds dat veel slachtoffers geen pro-Deoadvocaat krijgen. Als slachtoffers uit een tienerpooierdossier meerderjarig zijn geworden, hebben zij niet altijd recht op een gratis advocaat. "Het is oneerlijk dat een minderjarige dader altijd een proDeojeugdadvocaat krijgt toegewezen. Minderjarige meisjes die tijdens het onderzoek meerderjarig zijn geworden, moeten de advocatenkosten vaak uit eigen zak betalen. Hun hele gezinsinkomen gaat daaraan op. Ik sta hen toch bij, voor mij is het een erezaak. Maar eigenlijk is dat een ongelijkheid tussen dader en slachtoffer." Volgens Van Den Bosch krijgen heel wat slachtoffers bovendien niet eens een oproep om naar de rechtbank te komen. "Dat gebeurt geregeld als ze niet in het arrondissement wonen waar de dader voor de rechter komt. Dat probleem moeten we dringend in kaart brengen." (SRB)

