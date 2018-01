Advocate besteelt cliënten in schuldbemiddeling 23 januari 2018

Een voormalige advocate uit Zele heeft jarenlang geld verduisterd van cliënten voor wie ze optrad als schuldbemiddelaar. "Lieve P. stal 124.000 euro op de kap van mensen die het al moeilijk hadden. Zij zaten jaren later nóg in de miserie", aldus het Openbaar Ministerie. De vrouw stak de centen onder meer in de renovatie van haar villa. De procureur vordert vier jaar cel én wil dat haar woning verbeurdverklaard wordt. Lieve P. heeft haar advocatenpraktijk inmiddels opgedoekt. Ze werkt nu als bankbediende. (DND)